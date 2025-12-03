Cannes, laboratoire du tourisme de demain

Cannes s’est imposée comme une ville phare du tourisme mondial et compte bien le rester. Elle a montré vendredi dernier, face à plus de 350 socioprofessionnels locaux réunis au Palais des Festivals pour la présentation de sa feuille de route 2026, comment elle comptait le faire dans un monde en plein changement géopolitique, sociologique et technologique. Une réunion qui a permis de rappeler que la ville venait d'être élue pour la 5ᵉ année consécutive meilleure destination européenne pour l’accueil de festivals et d’événements aux World Travel Awards. Une continuité dans la consécration. (Photo DR : les professionnels du tourisme cannois réunis au Palais pour l'événement Cannes Dynamic).

Anticiper les mutations du tourisme et des technologies

En résumé, cette nouvelle feuille de route vise à renforcer son attractivité internationale, accélérer sa dynamique d’innovation et valoriser son identité culturelle tout en développant un modèle touristique durable et compétitif. “Cannes poursuit, avec constance et exigence, une stratégie qui conjugue attractivité, innovation et identité culturelle” a expliqué David Lisnard, le maire.

“Reconnus comme la meilleure destination mondiale pour l’accueil et l’organisation de festivals et d’événements, nous continuons d’anticiper les mutations du tourisme et des technologies. L’intégration du Web3, l’essor des usages en cryptomonnaie, les grands rendez-vous internationaux ou encore le développement de nouvelles offres culturelles témoignent d’une ambition claire : préparer l’avenir sans jamais renoncer à la singularité cannoise, faite de créations, de qualité de service et d’art de vivre.”

Le grand tournant technologique pris en 2025

L’année 2025 a été estimée exceptionnelle pour le Palais des Festivals. Il a accueilli 79 événements professionnels, 340 jours d’activité et près de 380 000 accrédités. La fréquentation touristique a été soutenue avec une occupation moyenne des hébergements marchands qui gagne 2 points, portée par la forte progression des clientèles internationales.

Cette année d’autre part, le tournant technologique a été pris avec l’adoption rapide de nouveaux usages numériques et l’installation durable d’un écosystème Web3. Le palais a été le premier centre de congrès d’Europe à accepter les cryptomonnaies (4 février 2025), 90 établissements cannois sont devenus “crypto friendly” et les salons tech se sont multipliés (Ethereum Community Conference (EthCC8), World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF), Datacloud Global Congress, les IT & Cybersecurity Meetings.

65 événements déjà signés pour 2026 dont 9 nouveaux

Pour 2026, Cannes ambitionne d’aller encore plus loin avec des rendez-vous nouveaux ou reconduits. Quatre congrès associatifs et médicaux à résidence seront poursuivis (Cours Saint-Paul, 28e Assises Face et Cou, 4e Health from Space, Longevity Docs) auxquels s’ajouteront quatre arrivées majeures ( 100e Congrès de la SOFCOT ; 13es Assises de Génétique Humaine et Médicale, 43e IASP World Conference et Convention Pierre Fabre).

Quelques nouveaux événement sont déjà programmés : The Luxe Convergence, WAIFF (World AI Film Festival), un salon sur le quantique et plusieurs conventions d’entreprises majeures tandis que, fort de son succès depuis son établissement à Cannes en 2023, le Datacloud Global Congress passe de 3 à 4 jours pour accompagner sa croissance. Au total 65 événements déjà signés pour 2026, dont 9 nouveaux.

Le tourisme loisirs mise sur les événements culturels et sportifs

Le tourisme ne se limite cependant pas aux grands salons. La Ville renforce aussi sa stratégie loisirs. Cannes compte consolider ses marchés prioritaires – notamment l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient –, tout en diversifiant ses actions vers l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique. Pour lutter contre la saisonnalité, éternel problème de la Côte, la destination mise sur des événements culturels et sportifs capables d’attirer une clientèle premium toute l’année. Le Cannes Visitors Bureau multipliera ainsi les coopérations avec les compagnies aériennes, workshops et opérations de promotion internationale.

Enfin, l’ensemble de cette stratégie, tourisme d’affaires et de loisirs confondus, s’inscrit dans un engagement fort pour un tourisme responsable. Le Palais des Festivals accélère sa transition écologique avec la réduction de son empreinte carbone, l’installation de panneaux photovoltaïques dès 2026 et un programme de sensibilisation renforcé destiné aux organisateurs. Plus que jamais, en tant que leader, Cannes doit s’affirmer comme un laboratoire du tourisme de demain.