Cannes : l’Accélérateur de solutions-climat lance sa 3ème édition

Accompagner les villes dans l’adaptation et la lutte face au changement climatique : c’est le but de l’Accélérateur de solutions-climat dont la troisième édition a été lancé à l’occasion du MIPIM de Cannes par David Lisnard, président de l’Agglomération Cannes Lérins, et Norbert Barré, dirigeant de Creative Minds Consulting. Ce programme vise à sélectionner les idées audacieuses et innovantes venues de toute la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et tendre vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. (Photo DR : lors du lancement de la troisième édition sur le stand de la ville ce Cannes au MIPIM en présence de David Lisnard et Norbert Barré).

Open innovation au sein des collectivités locales

A Cannes, le troisième appel à manifestation d’intérêt a été ouvert. Les lauréats pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé d’un mois avec des experts pour “accélérer” la viabilité de leur projet et présenter leurs solutions. Grâce à des mises en relation avec des institutions et dirigeants d’entreprises en juin, ils pourront potentiellement les expérimenter sur le bassin cannois, à l’échelle du département ou du Pôle métropolitain Cap Azur. Cette manifestation s’inscrit en adéquation avec la politique menée par l’Agglomération cannoise de soutien aux solutions innovantes et durables.

Après deux éditions à succès, David Lisnard a souligné que “certaines innovations répondent directement aux enjeux locaux comme des procédés de végétalisation à très basse consommation d’eau. Ainsi, nous démontrons à Cannes qu’il est possible de relever le défi climatique par des actions positives, de l’innovation et de l’investissement.” Pour Norbert Barré, en travaillant sur les besoins exprimés en amont par les Communautés d’agglomération, “nous contribuons collectivement au développement d’un processus d’Open Innovation au sein des Collectivités publiques locales, lui-même porteur de nombreux bénéfices de dynamisation.”

Les thématiques pour candidater

Les thématiques pour candidater à ce programme (du 29 mars au 26 avril 2024 sur le site de Cannes-Lérins) sont :

la préservation de la Méditerranée ;

l’énergie 100% bas-carbone ;

le transport durable ;

les matériaux et constructions durables ;

l’agriculture et l’alimentation ;

la gestion durable des déchets et l’économie circulaire ;

la lutte contre les risques majeurs ;

l’exploitation des données spatiales pour s’adapter au changement climatique ;

la modération de l’empreinte numérique.

Après un jury de sélection, les lauréats bénéficieront du 14 mai au 13 juin 2024 de sessions individualisées d’accompagnement avec des partenaires se focalisant sur la présentation des solutions et leur modèle économique afin de favoriser le déploiement au sein des Communautés d’agglomération. L’Accélérateur de solutions-climat leur permet dès lors de gagner jusqu’à six mois de travail.

L'exemple de SolarCloth et de Cool Roof

Certaines startups ayant bénéficié de ce dispositif expérimentent et/ou étudient leur déploiement sur le territoire de l’Agglomération Cannes Lérins comme SolarCloth (spécialisé dans le photovoltaïque et installé à Mandelieu-la Napoule) ou encore Cool Roof (repeint les toits des immeubles en blanc pour réguler leur température, repérage en cours à Cannes).