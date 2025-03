Cannes lance le Festival International des Films des écoles de Cinéma

Quelques jours avant le coup d’envoi du Festival, un FIFEC (Festival International des Films des écoles de Cinéma) : c’est ce que lance Cannes, du 4 au 6 mai à l’Espace Miramar en partenariat avec le Poitiers Film Festival. Ce projet, la ville le place dans la continuité de son programme “Cannes On Air” dont l’objectif est de développer les industries créatives et culturelles. Il vise à mettre en lumière les productions audiovisuelles des étudiants internationaux des écoles de cinéma et ceux des établissements cannois. (Photo DR : une séance de projection du Poitiers Film Festival, partenaire du nouveau FIFEC cannois).

Ouvert au grand public et aux professionnels du cinéma, le FIFEC permettra de découvrir toute la richesse des films réalisés par les étudiants internationaux des écoles de cinéma et ceux du campus Georges Méliès, de l’ESRA et du BTS audiovisuel (lycée Carnot). Les courts métrages cannois retenus seront projetés et suivis d’un échange entre le public et l’équipe de production. Les réalisations des scolaires, menées dans le cadre des actions municipales d’Education Artistique et Culturelle, seront également mises à l’honneur.

En outre, le FIFEC proposera une sélection de films internationaux des écoles de cinéma du PFF ainsi que des ateliers des intervenants des sections parallèles du Festival International du Film de Cannes (ACID, Quinzaine des cinéastes et Semaine de la Critique). Les 20 vidéos sélectionnées au sein du concours "Quand le son crée l’image", organisé par l’UNESCO et la Semaine du Son, seront diffusées lors d’une séance spéciale. Certaines sessions seront uniquement réservées aux étudiants et scolaires, tandis que d’autres seront ouvertes à tous.