Cannes lance une résidence d’art visuel en Corée du Sud

Avec la “Villa Bang Hai Ja”, qui sera lancée en septembre 2024 à Busan, seconde ville de Corée du Sud, Cannes s’annonce comme la première collectivité membre fondateur d’une “villa française à l’international”. Depuis la création de l’Académie de France à Rome (Villa Médicis) au XVIIe siècle, de nombreux lieux culturels dédiés à la France ont vu le jour dans le monde. Fruit d’une coopération entre l’Ambassade de France en République de Corée et les villes de Busan et de Cannes, la “Villa Bang Hai Ja” au sein du Hongti Art Center est la dernière en date de ces résidences. Du 1er septembre au 30 novembre 2024, le site accueillera un artiste français pour un séjour de création autour des arts visuels : peinture, dessin, photographie, vidéo et nouveaux médias numériques.

Véritable villa Médicis sud-coréenne, cette résidence “offrira un environnement créatif inédit aux artistes français dans une ville phare de la scène artistique de l’Extrême-Orient. C’est aussi une vitrine unique qui permet de faire connaître notre politique culturelle à l’international et de poursuivre le développement du programme municipal Cannes on Air”, a souligné David Lisnard, maire de Cannes.