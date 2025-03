Cannes : lancement du projet FICCTION des Industries Créatives et Culturelles

Le projet FICCTION (Fédération des Industries Créatives et Culturelles pour un Territoire d’Innovation et d’Orientation), lauréat “Compétences et Métiers d’Avenir” de France 2030, sera officiellement lancé au Campus Georges Méliès de Cannes le jeudi 30 janvier à 14h30. Ce projet vise à accompagner la transformation des industries culturelles et créatives (ICC) en adaptant les formations initiales et continues aux besoins émergents du secteur. Coordonné par Université Côte d’Azur et porté par le Campus des Métiers et des Qualifications Excellence Industries Culturelles et Créatives (CMQe ICC), il réunit un large écosystème régional, incluant des universités, des collectivités territoriales, des entreprises locales (comme Provence Studios et Adastra Films), et des partenaires associatifs ou privés.

FICCTION s’appuie sur des lieux emblématiques de la région PACA, tels que la Villa Créative à Avignon, le Campus Méliès à Cannes, et les studios de la Victorine à Nice, pour créer un maillage territorial inédit et renforcer le positionnement européen et international des ICC. Cinq grands axes : former (avec 27 actions de formation innovantes), internationaliser (via des réseaux européens comme l’EIT Culture and Creativity), ancrer (en développant des plateformes techniques et des actions de recherche), innover (en accompagnant la transition numérique et les nouveaux enjeux de création), et responsabiliser (en intégrant des dimensions sociales, sociétales et environnementales).