Cannes : le camp des ANTI-MIPIM se prépare aussi

Il y aura le MIPIM du 11 au 14 mars au Palais des Festivals de Cannes Cannes, mais aussi le Camp des ANTI-MIPIM. Des associations françaises de plusieurs villes (Cannes, Grenoble, Hautes Alpes, Marseille, Nice, Paris, St Denis…) et européennes du droit au logement (EAC, Barcelone, Tokyo…), de défense des droits et des salariés ont ainsi annoncé qu’ils installeraient ce camp du 10 au 12 mars Place Charles de Gaulle, à proximité du palais. Elles comptent ainsi rappeler aux participants leur responsabilité dans la crise du logement et ses conséquences dramatiques sur une part croissante de la population. Des tentes et banderoles seront posées en permanence, et assorties de prises de paroles et de débats. Une déambulation sera organisée le 12 mars. L’an dernier, le préfet et le maire avaient pris chacun un arrêté d’interdiction mais il avait été suspendu par le juge administratif.