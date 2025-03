Cannes : le Carlton ouvre son “Jardin enchanté” de Noël

Noël approche. Cannes commence à installer face au Vieux-Port son Village de Noël avec les chalets de bois Mais hier, c’était le Carlton qui ouvrait le bal des fêtes de fin d’année en présentant au coeur de ses nouveaux bâtiments son “Jardin Enchanté” et en inaugurant une patinoire installée spécialement pour la saison festive. Le tout agrémenté de chalets de Noël et de multiples décorations dont évidemment un grand sapin illuminé.

Si ce décor magique a été installé à l’intention des résidents de l’hôtel, le jardin intérieur avec ses aménagements de fête est aussi accessible aux visiteurs d’un jour. L’occasion pour un public plus large de découvrir ce nouveau Carlton flamboyant, rouvert en mars dernier après trois ans de travaux et un budget colossal (il est question de plus de 500 M€ de travaux).

La patinoire, une première dans un hôtel de la Côte d’Azur, offre 120 m2 de glisse. Il est proposé des sessions de patinage de 20 minutes, de 15h à 20h du lundi au jeudi et de 13h à 20h du vendredi au dimanche (adulte : 20€ / enfant de moins de 12 ans : 10€ / enfant de moins de 6 ans : gratuit, avec accompagnant obligatoire).

Dans le jardin, on trouvera également plusieurs chalets de bois blanc, dans l’esprit des “marchés de Noël” dont un “Chalet gourmand” avec crêpes, gaufres, Panettone et vins chauds. L’établissement propose également des masterclass de pâtisserie pour créer cookies et décoration de cupcakes Carlton, accompagnés de son Chef Pâtissier Jean-François Barberis.

Ajoutons aussi dans ce tableau féérique la présence de chanteurs Gospel, les illuminations qui ornent la magnifique façade intérieure, et les sapins monumentaux signés par le célèbre designer floral du Carlton Cannes Djordje Varda. Le décor est planté pour quelques moments magiques et des parenthèses étonnantes dans ce palace iconique qui fait un retour en force et en beauté dans l’offre touristique de la Côte d’Azur.