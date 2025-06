Cannes : le climat, enjeu du siècle pour la Côte d'Azur, avec Jean Jouzel

Un invité exceptionnel pour la conférence-débat "Climat : l'enjeu du siècle pour la Côte d'Azur ?" qu’organise Méditerranée 2000 à Cannes, vendredi 29 septembre à 18h30 à l’Espace Miramar : Jean Jouzel. Ancien membre du GIEC, Prix Nobel, c’est l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire du climat. Auteur en 1987 d'une découverte majeure, le lien entre gaz à effet de serre et réchauffement climatique, il a reçu de nombreuses distinctions dont la médaille d’Or du CNRS (plus haute distinction scientifique française). Il s’est aussi imposé comme une fiigure internationale de la lutte pour le climat, la “bataille du siècle”. Il a présidé l’association Méditerranée 2000 à l’occasion du 20e anniversaire de sa création, jusqu’en 2013 et en est aujourd'hui le président d'honneur.

La Côte d’Azur est évidemment concernée par le dérèglement climatique. La Méditerranée va continuer à se réchauffer, son niveau va monter, l'enneigement des Alpes va baisser, la sécheresse va s’accentuer... Le grand défi de la montée en température de la planète. Infatigable lanceur d’alerte, Jean Jouzel a contribué à une prise de conscience générale. Cette conférence-débat sera animée par Philippe Muller, journaliste. Des extraits du documentaire “Jean Jouzel, la bataille du siècle” de Brigitte Chevet seront projetés à cette occasion.