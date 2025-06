Evénement dans les domaines du marketing digital, de la relation client et de l'e-commerce, réunissant plus de 3.000 professionnels du secteur (directions marketing, expérience client, e-commerce et directions générales), le Customer Relationship and Marketing Meetings se tiendra au Palais des Festivals de Cannes le mercredi 20 et jeudi 21 septembre. Organisé par Weyou group, il propose deux journées pour découvrir les nouvelles tendances, rencontrer des experts et développer ses réseaux.