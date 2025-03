Cannes : le film LaRoy, révélation de Deauville, en avant-première au Cinéum

Produit par la société de production cannoise Adastra de Sébastien Aubert, ancien président de "Cannes is up", le pilier de la French Tech Côte d'Azur, c'est un film qui avait emballé le dernier festival du cinéma américain de Deauville. Auréolé du “Grand Prix” (équivalent d’une Palme d’Or à Cannes) ainsi que du prix du Public et de celui de la critique, "LaRoy" avait été salué pour son ton et sa réalisation hérités des frères Coen ou de Quentin Tarantino. Un véritable hommage.

Monté dans les studios de la Bastide Rouge, noyau de “Cannes on Air”, le film sort en salles le 17 avril dans toute la France. Mais avant cette sortie, "LaRoy" sera présenté en avant-première au "Cinéum" de Cannes La Bocca, le lundi 15 avril à 20h15 en présence du réalisateur Shane Atkinson, de Sébastien Aubert, ainsi que des investisseurs du film basés dans la Silicon Valley. Une avant-première ouverte au public.