Cannes : le nouveau casting Cinéma, Blockchain et Web3

“Cinéma, Blockchain et Web3 : un bon casting ?” : c’est le thème de la conférence qu’a montée l’association Blochchain Innov à l’occasion du Festival de Cannes. La nouvelle technologie de la Blockchain impacte lentement le secteur de l’industrie cinématographique, après une adoption massive par les secteurs de la finance, de la logistique, de la traçabilité textile et évidemment de l’art numérique. Pour faire le point, un rendez-vous est donné vendredi 19 mai de 14h à 16h30 à Cannes Bastide Rouge (le pôle d’excellence de l’économie créative et des métiers de l’image). Trois panels de professionnels du cinéma, des industries créatives et culturelles, de la blockchain et du web3 évoqueront les apports potentiels de la blockchain et du Web3 au cinéma, et aux industries culturelles.

Panel 1 : Blockchain et cinéma : les pionnières. Au sein de l’industrie cinématographique française, quelles innovations la Blockchain peut-elle apporter ? Déjà depuis le Rapport CNC 2019 de Dominique Boutonat, l’utilité de la Blockchain était envisagée sous l’angle d’un nouveau mode de financement privé du cinéma.

: les pionnières. Au sein de l’industrie cinématographique française, quelles innovations la Blockchain peut-elle apporter ? Déjà depuis le Rapport CNC 2019 de Dominique Boutonat, l’utilité de la Blockchain était envisagée sous l’angle d’un nouveau mode de financement privé du cinéma. Panel 2 : Web3 et cinéma : un pont trop loin ? Quoi de neuf après le Web2 ? Les plateformes Web2 de VAD et de streaming en ligne ont changé les contenus des œuvres audiovisuelles et de la relation au public.

Quoi de neuf après le Web2 ? Les plateformes Web2 de VAD et de streaming en ligne ont changé les contenus des œuvres audiovisuelles et de la relation au public. Panel 3 : NFT et cinéma : fédérer et financer ! Quels sont les intérêts des NFT ? Les NFT sont-ils utiles au cinéma ?

Inscription