Cannes is Up : le pilier cannois de la French Tech a bien grandi

Une association qui a bien grandi. C’est le constat qui a pu être fait lors de la récente assemblée générale de Cannes is Up, l’entité cannoise de la French Tech Côte d'Azur, la semaine dernière dans le jardin de la pépinière d'entreprise Cannes Bastide Rouge. Elle a grandi en nombre d’adhérents (200 membres actifs), mais aussi en nombre d’actions avec l’organisation de plus de 25 événements au cours de l'année, incluant des journées de formation animées par des professionnels pour des professionnels. (Photo DR : l'équipe de Cannes is Up lors de l'AG à la Bastide Rouge).

Ces formations visent à offrir des compétences pointues et des connaissances pratiques, essentielles pour le développement et la réussite des entreprises locales. Cannes Is Up a multiplié également les ateliers et les sessions de mise en relation, créant ainsi de nombreuses opportunités de networking pour ses membres. Et puis, elle porte trois événement d’envergure sur cette année 2024 : le Hackathon avec 50 étudiants venant de toute la France ; le DDA, rendez-vous incontournable des startups regroupant plus de 300 personnes sur l’île Sainte Marguerite ; vient s’ajouter cette année une nouveauté à la programmation avec “Les Trophées de l’innovation Cannes Lérins”.

Conçus pour mettre en lumière les entreprises innovantes du territoire, ces trophées visent à récompenser une startup et un porteur de projet qui ont fait preuve d'innovation sur le territoire Cannes Lérins. Plus de 25 candidatures ont été reçues lors de cette première édition, reflétant le dynamisme et le potentiel du territoire. Après une phase de pré-sélection, six entreprises sélectionnées par catégorie ont eu l'opportunité de pitcher leur projet devant un jury d'experts. Prochain grand rendez-vous maintenant à la rentrée. Ce sera le 5 septembre, avec la journée DDA, qui réunira plus de 300 professionnels sur les îles de Lérins. Un événement fédérateur et incontournable qui est aujourd'hui la marque de Cannes is Up !