Cannes leader de l'immobilier balnéaire français malgré des prix élevés

Cannes est en pointe sur le marché immobilier des stations balnéaires françaises selon la FNAIM, information relayée par Nice-Presse. Sur une année, entre avril 2023 et mars 2024, 2.542 transactions ont été enregistrées, soit plus que dans les autres destinations balnéaires populaires. Et celà en dépit de prix élevés avec en moyenne 6.376 euros le m2. Les appartements représentent 79 % des ventes, tandis que les maisons restent rares, avec seulement 137 transactions sur la période. Cannes se place comme la star immobilière dans une Côte d’Azur qui concentre un tiers des ventes immobilières nationales en bord de mer.