Cannes : l’école du numérique La Plateforme inaugurée à République

Après avoir été installée provisoirement à Cannes La Bocca dans le quartier cannois de La Frayère l’an dernier, l’école La Plateforme est désormais chez elle à Cannes dans le quartier République. Spécialisée dans le numérique et les nouvelles technologies, elle forme – jusqu’à bac+5 – aux métiers de développeur informatique, d’expert en cybersécurité, de spécialiste en Intelligence artificielle ou encore de chef de projet innovation. Une installation définitive qui a été saluée lundi par David Lisnard, le maire de Cannes et président de l’Agglomération Cannes Lérins, à l'occasion d’une cérémonie d’inauguration. (Photo © CACPL : David Lisnard, maire de Cannes a coupé le traditionnel ruban avec, à sa gauche, Cyril Zimmerman, fondateur de l’école).

Sa particularité ? Cette école du numérique – dont les frais de scolarité sont entièrement pris en charge dans le cadre de l’alternance – est ouverte à tous sans condition d’âge ni de diplôme. Les étudiants bénéficient de plages d’alternance en entreprise ainsi que d’un accompagnement proposé par des professionnels qualifiés pour développer leur employabilité. Actuellement 76 apprenants y sont accueillis.

Créée en 2015 par le gouvernement, cette Grande Ecole du Numérique (GEN) est un groupement d’intérêt public (GIP) composé d’opérateurs publics et privés qui vise à répondre aux besoins en compétences dans les métiers du numérique et à favoriser la formation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Son implantation dans le quartier République s’inscrit dans le programme “Renouveau République” qui vise à renforcer l’attractivité du secteur. Cela se traduit notamment par la revitalisation des activités commerciales et artisanales. Pour cela, la municipalité préempte les locaux disponibles et rétrocède les baux à des tarifs attractifs aux porteurs de projets qualitatifs. L’intérêt est d’y favoriser l’installation de commerces de proximité et diversifiés.

L’arrivée de l’école La Plateforme entre aussi dans la politique cannoise de développement de la vie étudiante et de l’offre de formation sur le bassin cannois. Aujourd’hui 3.800 étudiants apprenants post-bac ont choisi Cannes et suivent 140 formations d’enseignement supérieur, toutes filières confondues. L’ouverture à Cannes-La Bocca du Campus universitaire Georges Méliès (1.200 étudiants) avait été déterminante. Mais d’autres projets d’envergure doivent encore se concrétiser prochainement dont l’implantation de l’école Vatel à Cannes-La Bocca qui dispensera trois formations de très haut niveau dans l’hôtellerie-restauration de luxe.