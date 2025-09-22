Cannes Lérins : célébrer l’esprit d’entreprise avec “J’Aime Ma Boîte”

Parce que l’entreprise, c’est aussi des liens, de l’épanouissement et une fierté partagée, “J’aime Ma Boîte À Cannes Lérins” organise une grande soirée de cohésion autour du thème ”J’aime ma boîte, mon entreprise, notre force à tous” jeudi 16 octobre dès 16h (Rendez-vous au Campus de la Bastide Rouge -Hall R.D.C.-, puis au boulodrome Espace Troncy, Cannes La Bocca). A cette occasion, dirigeants et salariés se retrouvent pour échanger sans barrières hiérarchiques, valoriser les réussites locales et parler bien-être au travail, engagement et performance. Le PLIE, via le label Empl’itude, partenaire de l’événement, mettra en lumière les démarches QVT et RSE du territoire.

Les entreprises du territoire sont également invitées à participer au concours photo #jaimemaboite (envoi jusqu’au 09/10 à deveco@cannespaysdelerins.fr) et tenter de gagner la mise à disposition d’une salle à la pépinière Bastide Rouge (et de nombreux lots).

Au programme :

16h accueil,

16h15 témoignages d’entreprises,

16h45 remise du concours photo,

17h table ronde “Bien-être, engagement, performance : le triangle gagnant ?”,

18h séance de yoga,

19h15 concours de pétanque (Association Canne Aero Sports

Inscription. Payant 5 € / pers.) suivi du verre de l’amitié.