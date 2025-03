Cannes Lérins lance la 4e édition de son Accélérateur de solutions-climat

Un quatrième appel à manifestation d’intérêt “Accélérateur de solutions-climat” (du 7 mars au 7 avril 2025) a été lancé récemment par l’Agglomération Cannes Lérins avec l’appui et l’expertise de son principal partenaire Creative Minds. Ce programme permet de détecter les startups et PME les plus innovantes afin d’accompagner les collectivités face aux défis climatiques et environnementaux. Il leur est ensuite proposé un accompagnement personnalisé pour rencontrer les décideurs publics, se familiariser avec la commande publique et viabiliser au mieux leur projet en vue de les expérimenter.

Mobiliser le secteur marchand face au défi écologique

Le programme est particulièrement original. “La mobilisation du secteur marchand est une réponse d’autant plus pertinente au défi écologique que les marges budgétaires de nos collectivités sont restreintes” a rappelé David Lisnard, président de l’agglo. “C’est tout l’objectif de cet Accélérateur de solutions-climat qui nous permet de détecter et accompagner des startups innovantes. Nous leur faisons gagner en moyenne six mois de travail pour propulser leur solution et l’adapter aux règles parfois contre-intuitives de la commande publique. En échange, nos bassins de vie expérimentent rapidement les actions environnementales de demain”.

Pour Norbert Barré, dirigeant de Creative Minds Consulting, ce programme est innovant en soi pour au moins 3 raisons. “En premier lieu, nous réunissons une communauté d’acteurs publics et privés de référence, engagés dans la transition écologique et énergétique, en partant des besoins exprimés par les agglomérations et des communes. Ensuite, nous travaillons en mode d’intelligence collective pour identifier les solutions innovantes face aux enjeux du changement climatique, partout en France et en Europe. Enfin, nous agissons comme un catalyseur de confiance entre les responsables des agglomérations et les startups / PME innovantes avec une approche très pragmatique et un suivi dans le temps”.

Les thématiques pour candidater

Les thématiques pour candidater à ce programme (du 7 mars au 7 avril 2025) sont : la préservation de la Méditerranée ; l’énergie 100% bas-carbone ; le transport durable ; les matériaux et constructions durables ; l’agriculture et l’alimentation ; la gestion durable des déchets et l’économie circulaire ; la lutte contre les risques majeurs ; l’exploitation des données spatiales pour s’adapter au changement climatique ; la modération de l’empreinte numérique.

Après un jury de sélection, les lauréats bénéficieront de mai à juin de sessions individualisées d’accompagnement avec des partenaires en se focalisant sur la présentation des solutions et leur modèle économique afin de favoriser leur déploiement au sein des collectivités. Ils gagneront alors six mois de travail. Certaines startups ayant bénéficié de ce dispositif expérimentent et/ou étudient leur déploiement sur le territoire de l’Agglomération Cannes Lérins comme Vertuo et leurs jardinières autonomes en eau mises en place en 2024 à Cannes.