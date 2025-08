Cannes Lérins lance son Conseil de développement

Cannes Lérins a désormais son Conseil de développement. Il a été lancé vendredi dernier par le maire de Cannes, David Lisnard et vise à renforcer le dialogue entre les élus et la société civile sur les projets du bassin de vie. Placée sous la présidence de Josiane Attuel, cette nouvelle instance consultative compte 81 membres qui s’engagent au service de la vie locale. Le Conseil constitue un laboratoire d’idées sur les politiques publiques menées par l’Agglomération en matière d’environnement, de gestion des risques naturels, de mobilité, d’aménagement du territoire, de développement économique et de vie étudiante.

Il est organisé en cinq commissions : Prévention des risques majeurs ; Enseignement supérieur ; Economie et Aménagement du territoire ; Transports et Mobilité ; Environnement et Déchets. Elles ont été créées pour chaque thématique avec des habitants volontaires, experts et associations locales bénévoles. Les premières commissions se tiendront dès le mois de juin. A la fin de leur travail, elles remettront un avis définitif à l’élu référent du Conseil communautaire pour qu’il le présente en séance.