Cannes Lérins lance une zone d’activité dédiée au nautisme

L’Agglomération Cannes Lérins poursuit sa stratégie de développement économique en structurant le nautisme, une activité emblématique de la Côte d’Azur et l’une de ses six filières d’excellence avec le spatial, les industries culturelles-créatives, l’évènementiel-tourisme d’affaires, l’agritech et la silver economy. Une zone d’activité entièrement dédiée au nautisme sera créée à Mandelieu, en partenariat avec la commune. Située à proximité immédiate de l’aéroport et de la Siagne, elle réunira sur un même site des entreprises de la filière, un centre de formation, une aire de carénage et un bassin technique connecté à la Siagne. Le projet, soumis à concertation publique entre janvier et juillet 2025, a reçu un accueil favorable avant d’être transmis à l’État pour validation. (Photo DR : la carte de l’implantation de la zone d’activité nautisme, à l’intérieur des terres, entre aéroport et Siagne).

Pour David Lisnard, président de Cannes Lérins, ce projet “s’inscrit dans la continuité d’une politique volontariste visant à renforcer la formation et l’innovation dans un secteur clé pour notre bassin de vie”. De son côté, Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-La Napoule, souligne la dimension environnementale et technologique du projet, qui “liera innovation, formation, recherche et développement durable dans un cadre intégré à son environnement naturel”.

La filière nautique constitue déjà un levier économique majeur du territoire, avec 394 établissements, 761 emplois et un chiffre d’affaires global de 237 millions d’euros. Cette nouvelle zone s'inscrit dans ce dynamisme en favorisant la fertilisation croisée entre le monde de la recherche et les entreprises. À terme, 500 emplois supplémentaires pourraient être générés dans ce qui a voctation à devenir un hub national d’innovation nautique, axé notamment sur le bateau du futur, l’hybridation des moteurs et les systèmes de guidage intelligents.

Le site choisi, situé dans une zone relativement plane et déjà aménagée, s’inscrit dans le SCOT Ouest comme “pôle d’excellence du nautisme”. Proche de la Siagne, il bénéficie d’un accès fluide par le chemin Levassor, d’infrastructures de transport adaptées et de liaisons douces. Le projet prévoit également la réhabilitation d’une zone humide, la valorisation des berges de la Siagne et la préservation des équilibres écologiques locaux, afin d’en faire un modèle d’aménagement durable.