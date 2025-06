Cannes-Lérins : Un “Pass Azur Jeunes” à 26 € jusqu’au 15 septembre

“Un Pass Azur Jeunes : L’été en roue libre” est lancé à l’intention des 11-26 ans, par l’Agglomération Cannes Lérins. Ce titre de transport à 26 €, qui court jusqu’au 15 septembre 2025, permet de circuler librement en bus sur l’ensemble du bassin cannois et métropolitain (réseaux Palm Bus, Envibus, Sillages).

Cette mesure vise à faciliter l’accès des jeunes aux transports en commun, ainsi qu’à l’offre culturelle et de loisirs estivale grâce à la remise de la “Carte LOL” pour chaque détenteur du Pass. Cela tout en soutenant une mobilité plus durable avec des bus fonctionnant à l’électricité, au biocarburant et bientôt à l’hydrogène bas carbone. Pour en bénéficier, se rendre directement en agence commerciale.