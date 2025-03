Cannes : les bons chiffres du 40ème MIPCOM

Actualisation 25-10-2024/ 15h30/ Cannes surveille les chiffres du MIPCOM qui sont autant d’indicateurs de la bonne santé ou non de l’événement. Car si le MIPTV, le marché de la télévision de printemps a disparu du calendrier et a été rapatrié à “London”, c’est parce qu’au fil des ans il s’était étiolé avec une affluence tombée autour des 5.000 participants (contre 10.000 avant Covid). Même chose auparavant pour le MIDEM, le marché de la musique que RX, l’organisateur de ces salons blockbusters cannois a abandonné faute de réunir suffisamment de participants et d’exposants. (Photo DR : les marches du MIPCOM 2024).

Alors que l’édition 2024 du MIPCOM, ouverte lundi, se termine vendredi au Palais des Festivals, les chiffres peuvent rassurer. L’organisateur a annoncé dès jeudi qu'un peu plus de 10.500 délégués (dont 3.240 acheteurs) de 110 pays ont participé à l'édition du 40e anniversaire du Marché international de la coproduction et du contenu, y compris un nombre accru d'exposants et de pays représentés.

Directrice du MIPCOM CANNES et du MIP LONDON, Lucy Smith a estimé que le salon d’automne “a prouvé une fois de plus qu'il était unique et incontournable en tant que semaine annuelle où l'ensemble de l'industrie mondiale se réunit”. Publiés l'avant-dernier jour du marché, les chiffres font également état de 347 entreprises exposantes au Palais des Festivals et dans ses environs (contre 320 l’an dernier). Parmi elles, 34 pavillons nationaux, dont 10 nouveaux pour 2024, notamment ceux de l'Égypte, de la Malaisie, du Nigéria et du Qatar.

Il est noté aussi que 73 entreprises ont fait leurs débuts avec des stands sur le marché de cette année, beaucoup d'entre elles provenant de secteurs technologiques basés dans le MIP INNOVATION Lab. Nouvellement agrandi, il a accueilli un programme complet comprenant des sommets FAST ​​(télévision en continu gratuite avec publicité) et AVOD (vidéo à la demande avec publicité), AI, Streamer et Connected TV, des événements de réseautage et des démonstrations. L'Espagne, pays d'honneur cette année, a connu une augmentation significative de ses délégations, avec plus de 172 sociétés accréditées, soit une hausse de près de 50 % d'une année sur l'autre.

Quant au MIPJUNIOR, le marché international des projections et coproductions pour enfants qui s'est tenu en prélude du marché (18-20 octobre), il a accueilli un peu plus de 1.000 délégués de 62 pays, assurant lui aussi sa position. RX a aussi confirmé dans son premier bilan les dates de sa prochaine édition. Elle aura lieu du 13 au 16 octobre 2025, tandis que le MIPJUNIOR reviendra dans son créneau de pré-marché les 11 et 12 octobre 2025.