Cannes : les métiers de la communication face aux IA génératives

“Les IA génératives vont-elles tuer les métiers de la communication ?” : c’est le thème d’un Tech Talk organisé par Cannes Is Up, AzurProCom’, onepoint et Les Acteurs de la Compétence PACA le 15 juin de 12h15 à 13h30 au Campus George Méliès, cité des entreprises à Cannes. Les IA génératives dont les applications déferlent depuis fin 2022 (ChatGPT, Midjourney et autres) ont le potentiel de bouleverser certains aspects des métiers de la communication. Mais est-ce que cela signifie nécessairement qu’elles les feront disparaître ? Seront-elles de simples outils au service des professionnels ou leurs remplaçants et fossoyeurs ? Des experts auront à cœur de débattre et répondre aux questions. Gratuit. Inscription obligatoire.