Cannes : les NRJ Awards auront bien lieu, mais pas en direct

Pas de tapis rouge pour les stars de la chanson cette année avec les NRJ Awards. Si l’édition 2023, la 25ème, aura bien lieu comme prévu vendredi 10 novembre au Palais des Festivals, si elle sera diffusée le soir sur TF1, en revanche, ce ne sera pas du “direct” comme les années précédentes. Lancée le 14 octobre après l’attaque au couteau dans un lycée d’Arras, l'alerte "urgence attentat" a poussé TF1 a réviser ses plans. L'émission sera enregistrée en pleine après-midi dans les conditions du direct. Les votes seront clôturés à la mi-journée. Et les NRJ Music Awards 2023 seront diffusés le soir même à 21 heures.

Pour le reste, ce sera le retour de l'animateur Nikos Aliagas (il était absent l’an dernier pour cause de blessure) et un très beau panel d’artistes comme à l'accoutumée. La liste des nominés a été publiée sur le site web de l’émission. On retrouvera des artistes qui ont déjà marqué les éditions précédentes comme BigFlo & Oli, Vianney, Ed Sheeran, Calvin Harris, M. Pokora, Angèle, Black Eyed Peas, Vitaa, mais également de nouveaux artistes francophones qui défendront leur première nomination comme Santa, Shay ou encore Trinix.

A noter aussi le Before NRJ Music Awards, un concert gratuit organisé la veille, le jeudi 9 novembre, avec de nombreux artistes tendance de la scène d’aujourd’hui ;