Cannes : l'ILTM, le salon du tourisme de luxe, en grande forme

L'ILTM (International Luxury Travel Market), le salon du tourisme de luxe, en forme à Cannes. La 22ème édition qui s'ouvre aujourd'hui lundi au Palais des festivals et se poursuivra jusqu'à jeudi 7 décembre se présente, côté exposants, comme "la plus grande jamais organisée", avec plus de 2.100 exposants représentant 330 marques. A noter aussi la forte participation internationale et un optimisme général face à une demande soutenue des clients fortunés pour les voyages de luxe.

Selon une étude, publiée au début de l'été, le tourisme de luxe représente un marché estimé entre 130 et 170 milliards d'euros par an en Europe, avec de belles perspectives d'avenir ouvertes par l'arrivée des "Millénials". De jeunes voyageurs qui privilégient les expériences authentiques et durables, et viennent alimenter la croissance du secteur du tourisme de luxe.

Cette année, l'ILTM parlera aussi d'engagement en matière de tourisme durable, reconnaissant que la soutenabilité des voyages devient la norme. Il sera aussi question des investissements colossaux engagées au Moyen-Orient, particulièrement en Arabie saoudite avec des projets pharaoniques liés à l'industrie du luxe, et bien sûr des multiples nouveautés en matière d'hôtellerie, de destination, de croisière ou de voyages fabuleux. De quoi rêver...