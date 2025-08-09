Fermer le menu
9 août 2025, par Jean-Pierre Largillet

Cannes va limiter le nombre de logements Airbnb

La ville de Cannes compte instaurer dès l'an prochain des quotas pour limiter le nombre de logements proposés en location Airbnb dans les secteurs les plus tendus comme la Banane et le Suquet.

Cannes va instaurer dès 2026 des quotas limitant le nombre de logements Airbnb dans les quartiers les plus tendus, comme La Banane, entre rue d'Antibes et Croisette, et Le Suquet. Cette régulation, rendue possible par la loi Le Meur de 2024, vise à fixer un pourcentage maximal de locations saisonnières dans ces zones, sans pour autant bannir l’activité. David Lisnard,  le maire précise que 92 % de ces locations concernent des résidences secondaires, et que cette offre reste essentielle pour accueillir les visiteurs lors des nombreux événements cannois.

Cette mesure limitative s’ajoute à un arsenal réglementaire déjà en place : plafonnement des locations à 120 jours par an, interdiction des boîtes à clés, refus des immeubles exclusivement touristiques et requalification en hôtel clandestin pour les ensembles de logements détenus par un même propriétaire. La municipalité revendique déjà la fermeture en 18 mois de sept établissements non déclarés, une action qu’elle considère comme inédite en France.

