Cannes : l’International Private Equity Market met le cap au vert

Rendez-vous mondial du capital-investissement, l’IPEM Cannes (International Private Equity Market), tiendra sa 11ème édition du 28 au 30 janvier 2025 au Palais des Festivals. Ce salon rassemble tous les acteurs clés de la communauté PE d’une dizaine de pays. On y retrouve les LPs (Investisseurs Institutionnels, Family Offices, Asset Managers, ...), Fund Managers (GPs), Conseillers & Services aux entreprises, sociétés de portefeuille, associations industrielles, médias. Sont attendus plus de 3.500 professionnels du Private Equity, représentant plus de 1.300 entreprises, dont 550+ LPs et 500+ GP et services, 300 conseillers et BS.

Face au changement climatique qui nous menace, l'IPEM a mis le cap au vert et tient à apporter sa pierre en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. Les organisateurs, qui estiment que l’industrie du capital privé fait partie de la solution, ont mis en place des initiatives très concrètes durant le salon avec des conférences, des conseils et des explications stratégiques données par des intervenants de renom sur les notions essentielles de la RSE.