Cannes Lions 2025 : l’expérience publicitaire dopée par l’innovation technologique

S’il n’a pas la notoriété grand public mondial du Festival du Film, Cannes Lions, en termes de participation et de retombées économiques, est devenu le plus grand événement cannois. Il tiendra la ville en ébullition toute cette semaine. L’édition 2025 se joue en effet du 16 au 20 juin, au Palais des Festivals, ainsi que sous les tentes installées sur les plages et dans les grands hôtels de la ville du cinéma. (Photo DR : le monde de la publicité réuni toute une semaine autour du Palais des Festivals de Cannes).

Cette édition met en avant plusieurs tendances majeures reflétant l’évolution rapide de l’industrie créative. Elle souligne notamment l’essor de l’économie des créateurs. La catégorie Social & Influencer Lions a été rebaptisée Social & Creator Lions, avec de nouvelles sous-catégories valorisant le travail innovant des créateurs de contenu pour les marques. Le festival met l’accent sur l’importance croissante des créateurs dans la stratégie publicitaire et le développement de la Creator Economy, dont la taille mondiale pourrait dépasser 600 milliards de dollars d’ici 2036.

Elle porte aussi l’attention sur une autre tendance : l’essor des plateformes de marque à long terme. Une sous-catégorie dédiée aux plateformes de marque établies depuis au moins trois ans, récompensant leur efficacité durable en matière de fidélisation et d’impact business a ainsi été lancée dans le grand bal des compétitions.

Nouveau aussi, l’attention apportée au retail media et à l'expérience employé. Ainsi, de nouvelles catégories ont été ouvertes comme Retail Media (campagnes utilisant les médias de vente au détail) et Employee Experience, illustrant la diversification des points de contact et l’importance de l’expérience interne dans la communication de marque. Cannes Lions 2025 s’attache aussi à l’accessibilité, l’équité et l’inclusion, aux technologies émergentes et à l’IA générative. Signe de l’accélération technologique, l'intelligence artificielle, le storytelling piloté par la data et les agents autonomes sont au cœur des échanges, avec des démonstrations sur la façon dont la technologie transforme la créativité, le marketing et l’engagement émotionnel.

Carrefour mondial de la créativité, Cannes Lions 2025 mettra ainsi de nouveau l’accent sur l’économie des créateurs, l’innovation technologique portée notamment par l’IA, et la transformation de l’expérience publicitaire. Pour en parler, parmi les participants et les intervenants, le nec plus ultra de la planète créativité sera, sûr, cette semaine sur la Croisette.