Cannes Lions 2026 : la France sacrée “Creative Country of the Year”

Le Cannes Lions International Festival of Creativity a annoncé que la France sera distinguée en 2026 comme “Creative Country of the Year”, une récompense annuelle qui salue l’engagement exceptionnel et durable d’un pays en faveur de la créativité comme moteur de progrès et de croissance. Cette distinction, qui sera célébrée lors de l’édition 2026 de Cannes Lions du 22 au 26 juin, place le pays au cœur de la scène mondiale du marketing et de la communication créative.

La sélection de la France reflète son investissement de long terme dans la publicité, la mode, l’artisanat, la technologie, la culture et le commerce. Des mouvements artistiques ayant façonné le design moderne aux grandes maisons de luxe incarnant le raffinement mondial, la créativité s’impose comme une véritable philosophie nationale, irriguant l’entreprise, la culture et la société. Depuis 2020, a considéré Cannes Lions, l’État français a d’ailleurs investi 10 milliards d’euros pour soutenir plus de 20.000 entreprises créatives, tandis que les industries culturelles et créatives génèrent 92 milliards d’euros de revenus annuels.

Sur la scène des Cannes Lions, la France affiche une trajectoire remarquable. Elle figure régulièrement parmi les dix nations les plus performantes et s’est classée quatrième en 2025. Cette même année, Publicis Conseil a offert à la France son premier Grand Prix Titanium avec la campagne "AXA – Three Words", contribuant à une moisson de récompenses pour les agences françaises. Depuis 1954, la France a remporté 1.603 Lions et 39 Grands Prix, confirmant son statut de puissance créative durable.

L’édition 2026 mettra particulièrement à l’honneur cette vitalité tricolore à travers des vitrines créatives françaises, des conférences dédiées, des événements festifs et des activations portées par des acteurs hexagonaux dans toute la ville de Cannes. Les délégués français pourront même offrir un pass gratuit à un talent basé en France n’ayant jamais participé au Festival, afin d’ouvrir les portes de cet événement mondial à une nouvelle génération de créatifs.

Pour David Lisnard, maire de Cannes, cette reconnaissance revêt une dimension symbolique particulière : elle souligne les liens historiques entre la France et le Festival, installé à Cannes depuis 1984, et s’inscrit dans la dynamique de "France 2030", plan national destiné à positionner le pays à l’avant-garde des industries culturelles, créatives et des technologies immersives. En consacrant la France Creative Country of the Year, les Cannes Lions célèbrent ainsi une nation qui fait de la créativité un levier stratégique de rayonnement et de compétitivité internationale.