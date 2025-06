Cannes Lions : des ballets de drones "surprises" sur la Croisette

Les ballets de drones vont-ils supplanter les feux d'artifices dans les grands événements de la Côte ? Le sommet de l'Océan à Nice avait été marqué par un spectacle mettant en jeu 2.025 drones au dessus de la Prom. Un grand show qui avait été suivi par plus de 100.000 personnes et avait été tout particulièrement apprécié. Sur la Croisette, cette semaine, c'est Cannes Lions, le festival international de la publicité qui joue du drone avec un spectacle quotidien surprise (il n'avait pas été annoncé). Jusqu'à jeudi, trois ballets de 1.400 drones quotidiens sont offerts aux 12.000 congressistes comme aux Cannois, signale Nice-Matin. Trois ballets aériens de 12 mn chacun devant la Croisette (22h30, 23h30 et 0h30), qui font danser au dessus de la mer des personnages iconiques allant de Spiderman aux Minions. Sans bruit, pour le plaisirs des yeux.