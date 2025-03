Cannes Lions, le festival de la créativité, va changer de propriétaire

Changement de propriétaire en vue pour l’un des plus grands salons cannois, Cannes Lions, le festival de Cannes de la publicité qui s'oriente de plus vers un festival de la créativité et a lieu chaque année en juin. Le groupe britannique Informa, déjà propriétaire sur la Côte d’Azur du Monaco Yacht Show, a fait une offre amicale de rachat sur Ascential, son rival et compatriote, propriétaire entre autres de l’événement cannois. Une offre qui, selon un communiqué publié mercredi, se monte à la coquette somme de plus d'1,2 milliard de livres (environ 1,4 milliard d'euros). (Photo WTM : lors du dernier Cannes Lions, un méga show s'est déroulé sur la plage du Carlton).

Ascential plc, anciennement EMAP, est une entreprise britannique de médias. Issu d'un porte-feuille important dans la presse magazine en Angleterre, ou en Australie, mais aussi de radios et de télévisions britanniques, le groupe gère des événements, des festivals, et développe des service B2B. Racheté par EMAP au fondateur Roger Hatchuel, ce qui était alors le festival du film publicitaire est devenu sous le nom de Cannes Lions, le plus grand festival de publicité du monde. Pour sa 71ème éditionn, qui s’est déroulée du 17 au 27 juin, 40.000 professionnels étaient attendus,

L’offre de rachat a été recommandée aux actionnaires d’Ascencia par son conseil d’administration. "Ensemble, nous pouvons étendre" les marques des deux groupes, comme le Cannes Lions "à davantage de secteurs, "accélérer la croissance et profiter de nouvelles opportunités", a déclaré Stephen A. Carter, directeur général d'Informa. Directeur général d'Ascential, Philip Thomas a fait valoir de son côté "la présence internationale d'Informa" et "ses vastes capacités en matière de données et d'analyse", qui permettront d'ouvrir "de nouvelles opportunités de croissance".