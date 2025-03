Cannes Lions et l’IA rugissent à Cannes

Avec le WAICF en février, Cannes s’est résolument engagé dans les grands salons de l’ère du numérique et plus particulièrement de l’IA. Avec Cannes Lions qui se termine aujourd’hui, il y est doublement engagé. Et au plus haut niveau. Le festival international de la créativité, qui réunit plus de 15.000 participants, est certes dédié à la publicité et à la célébration des marques. Mais cette année plus que jamais, il a mis le cap sur l’Intelligence artificielle. (Photo DR : Cannes Lions a envahi également la Croisette-.

Ainsi, comme une vidéo vaut mieux que mille mots, le studio [Ai]magination, spécialisé dans la création et la production par le biais de l’IA générative, a créé l’événement avec un petit clip de bienvenue de 25 secondes, baptisé “Good luck everyone”. Réalisé avec Dream Machine de Lumalabs pour l'animation génération vidéo par IA, ainsi qu’avec Midjourney pour la création d'images et Udio AI Music Generator pour le son, la vidéo met en scène un lion marchant sur la Croisette, grimpant majestueusement les marches sur le tapis rouge et rugissant devant le public à l'image du célèbre lion de la MGM.

Comme depuis une dizaine d’années, les GAFAM tiennent la Croisette, ses plages, les restaurants, et grands yachts du port. Netflix, Meta, Amazon, Spotify, Youtube, TikTok, Adobe, Microsoft… ils sont tous là, au plus haut niveau. Mais cette année, les Cannes Lions auront même eu la primeur du prince de la tech, Elon Musk. Inutile de dire que l’auditorium Lumière, fort de ses 2.500 places, était complet pour entendre son intervention sur le thème des “nouvelles frontières de l’innovation”. Le patron de X, de Tesla, de SpaceX a parlé de l’avènement de l’IA qui transformera créativité, business et au final toute la société, d’une ère d’abondance en vue grâce aux robots humanoïdes avec bien sûr toujours le risque d’événements beaucoup moins joyeux.

Mais Cannes Lions, outre les interventions sur les grandes tendances de l'ére numérique, c’est également une compétition. Avec là aussi profusion : 26 753 candidatures au total ont été reçues pour les Prix 2024. Autant d’oeuvres qui concourent pour établir la référence mondiale de l'excellence en matière de créativité et d'efficacité pour l'année à venir et qui repartiront de Cannes ce soir confortées ou désappointées.