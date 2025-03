Cannes Lions : la créativité déferle sur la Croisette

Ex festival du film publicitaire, devenu le festival international de la créativité, Cannes Lions 2024 se tiendra au Palais des Festivals et sur la Croisette du 17 au 21 juin. Comme pour le Festival du Film avec le cinéma, c’est une manifestation qui réunit le monde entier, ici autour de la créativité au service de l’industrie et de la croissance. Le programme de cette édition aligne des noms, pas tous connus du grand public comme pour le film, issus de tout le spectre de la créativité : Deepak Chopra ; e.l.f. Beauty ; Google ; Guinness ; Jay Shetty ; Novo Nordisk avec Queen Latifah ; et Marc Pritchard de P&G.

Si cet évènement met en avant la créativité des marques et leurs agences, de plus en plus, ce sont les acteurs technologiques et digitaux qui sont omniprésents sur les plages et les hôtels. Il s’agissait l’an dernier de Netflix, Spotify, Microsoft et autres Gafa devenus au fil des ans incontournables, aux côtés des réseaux sociaux tels que Snap, Tik Tok et autres Meta… Ce sera le cas cette année pour un événement qui, sur la semaine, réunit quarante mille professionnels du monde entier.

Directrice du contenu chez LIONS, Natasha Woodwal a présenté le programme de cette année qui aligne plus de 150 heures de contenu et environ 500 intervenants issus de tous les domaines de la créativité. “Notre appel à contenu ouvert nous donne un aperçu inégalé de ce qui compte le plus pour l'industrie en ce moment, et nous l'avons utilisé pour concevoir un programme rempli d'une diversité de voix offrant des perspectives différentes sur les défis mondiaux. Les intervenants sont des créatifs, des moines, des comédiens, des artistes, des cinéastes, des scientifiques, des économistes, des prévisionnistes de tendances et des paralympiens”.

Vaste programme qui se décline en cinq volets : les perspectives et tendances (défis stratégiques, comportements des consommateurs, changements culturels et pensée créative) ; le flux de l’innovation (l’IA pour les marques et agences) ; la boite à outil de la créativité ; talents et cultures ; impact créatif (l’évolution de la marque).

Et puis bien sûr au programme, figure en tête la compétition avec les Lions, distinctions qui sont au monde de la publicité et de la création l’équivalent des prix et palmes du Festival du Film.