Cannes : le MIDEM fête son 60ème anniversaire et rend hommage à son fondateur

Le MIDEM Cannes a ouvert hier, mercredi 4 février, une édition particulière marquée par son 60ᵉ anniversaire. Jusqu’au 7 février, la manifestation confirme son positionnement historique de grand rendez-vous international de l’industrie musicale tout en s’ouvrant largement au grand public. Concerts, projections, rencontres et animations transforment ainsi la Croisette et le Palais des Festivals en véritable vitrine de la création musicale contemporaine. Dès la soirée d’ouverture, le groupe rock Last Train a donné le ton des festivités, précédée notamment de la projection du documentaire The Greatest Night in Pop, consacré à l’enregistrement mythique de We Are the World en 1985. (Photo DR : Bernard Chevry, en compagnie de David Lisnard en avril 2013).

Les temps forts du 60ème anniversaire

Le programme se poursuit aujourd’hui et dans les prochains jours avec l’un des temps forts de cette édition : la série de concerts MIDEM Live. Ce jeudi 5 février, le public peut notamment assister aux prestations de Feu! Chatterton, du pianiste Rémi Panossian ainsi que d’Asaf Avidan accompagné par l’Orchestre national de Cannes. La programmation se prolongera le 6 février avec le spectacle Wonderful World ou encore l’ensemble vocal La Tempête avec "Hypnos", sans oublier plusieurs artistes émergents issus des nouvelles scènes musicales. L’objectif affiché est de proposer un dialogue entre générations et styles musicaux, mêlant têtes d’affiche et talents en devenir.

En parallèle, le MIDEM OFF permet d’élargir l’accès au festival à travers une programmation plus urbaine et immersive, notamment à la Gare Croisette. Showcases, aftershows, tables rondes, séances de dédicaces ou ateliers d’initiation au DJing rythment ces rendez-vous ouverts au public. Des artistes comme Nono La Grinta, Eve La Marka ou Himra y sont attendus, aux côtés de collectifs de DJs. Durant toute la manifestation, Cannes vit également au rythme de la musique avec des animations en centre-ville, des concerts accessibles librement et plusieurs événements gratuits.

L'hommage à Bernard Chevry, le visionnaire

Cette édition anniversaire est aussi marquée par un moment solennel. Ce jeudi matin 5 février, la mairie de Cannes a rendu un hommage pérenne à Bernard Chevry (1922-2019), fondateur du MIDEM, du MIPTV et du MIPCOM, en donnant son nom à la salle de presse du Palais des Festivals et des Congrès. “Bernard Chevry a joué un rôle déterminant dans la structuration des industries culturelles à Cannes et en France”, a souligné le maire David Lisnard, rappelant que son action avait largement contribué au rayonnement international et au développement économique de la ville.

Visionnaire, Bernard Chevry avait imaginé dès les années 1960 ces grands marchés internationaux dédiés à la musique et à l’audiovisuel, participant à faire de Cannes une place mondiale des industries culturelles et créatives. Soixante ans après la création du MIDEM, l’événement illustre la continuité de cet héritage en combinant rencontres professionnelles, innovations technologiques et programmation artistique ouverte au public. Une dynamique qui s’inscrit aujourd’hui dans la stratégie municipale “Cannes On Air”, visant à renforcer encore l’attractivité culturelle et économique de la destination cannoise.