Cannes : les Rencontres du Spatial et Cinema for Space prennent de l'ampleur

Pour leur 5ème édition au Palais des Festivals, les Rencontres du Spatia prennent une dimension nouvelle cette année. Elles réunissent le 19 novembre industriels, chercheurs, investisseurs et institutionnels de la filière spatiale, avant d’ouvrir les portes au grand public avec la deuxième édition du festival Cinema for Space.

Rendez-vous phare de la filière spatiale en Région Sud, les Rencontres du Spatial reviennent le jeudi 19 novembre au Palais des Festivals de Cannes pour leur cinquième édition. Organisée par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins avec le soutien du Pôle SAFE, labellisée par les Assises du NewSpace et soutenue par les intercommunalités de Cannes, Sophia Antipolis et Grasse ainsi que par la Région Sud, la journée prend cette année une dimension nouvelle. Elle s’inscrit en effet dans une semaine régionale du spatial, du 16 au 22 novembre, qui essaime une dizaine d’événements labellisés à Marseille, Toulon, Rousset, Grasse, Sophia Antipolis, Biot et Cannes, afin de valoriser les compétences technologiques, scientifiques et économiques du territoire.

"Direct-to-Device", "Cloud spatial" au programme

Le programme de la journée cannoise s’ouvre sur un dossier stratégique : IRIS², la future constellation européenne de connectivité sécurisée, et ses perspectives pour les applications “Direct-to-Device”. Après une keynote de Jean-Pierre Diris, coordinateur interministériel IRIS² au CNES, une table ronde animée par Benoît Hancart, président du Pôle SAFE, réunira Hervé Derrey, CEO de Thales Alenia Space, et Jean-Hubert Lenotte, Chief Strategy and Resources Officer d’Eutelsat. Suivra un débat sur le “cloud spatial”, confrontant la vision d’un grand groupe, portée par Christophe Valorge, CTO de Thales Alenia Space, et celle d’une PME, avec Emmanuel de Lipkowski, CEO d’Hyperion Stellar. La matinée se poursuivra avec la digitalisation du spatial de défense, présentée par le colonel Pierre Conchon du Commandement de l’Espace, puis l’économie de l’orbite basse, décryptée par Pierre Lionnet, directeur de la recherche d’Eurospace.

L’après-midi fera la part belle au financement et à l’innovation. Introduite par une keynote de Vincent Marcadet (EY) sur les tendances du financement du secteur spatial, une session de pitchs de startups et de PME face aux investisseurs sera animée par Véronique de la Casa, de Spacely, en partenariat avec Connect by CNES et le Space Business Catalyst de Thales Alenia Space. Kartik Sheth, ancien Associate Chief Scientist de la NASA et professeur à Aix-Marseille Université, donnera ensuite une conférence consacrée à la science de l’espace. Tout au long de la journée, de 10 h 30 à 16 h 30, des rendez-vous d’affaires BtoB, organisés via une plateforme dédiée, permettront aux participants et aux délégations étrangères de nouer contacts et coopérations.

L'acte fondateur d'un Campus du Spatial à Cannes

La journée se conclura à 17 h par la signature de trois conventions stratégiques pour l’activité spatiale régionale, dont l’une entre CAPAZUR et le CNES. Seront notamment actées la création d’une chaire universitaire “Défis et Souveraineté du Spatial” et l’acte fondateur d’un Campus du Spatial. David Lisnard, maire de Cannes, président de l’Agglomération Cannes Lérins et président de l’Association des maires de France, clôturera les travaux.

Le premier festival international de cinéma entièrement consacré au spatial

Le relais sera alors pris par le grand public. Dès 19 h, le Palais des Festivals accueillera l’ouverture de la deuxième édition de Cinema for Space, premier festival international de cinéma entièrement consacré au spatial, fondé en 2025 par l’association Les Amis du Temps Presse et organisé en partenariat avec la Fondation de l’Espace. La soirée débutera par une rencontre inédite entre l’astronaute Thomas Pesquet et l’acteur-réalisateur Mathieu Kassovitz. Jusqu’au 22 novembre, le festival proposera six séances grand format et cinq séances-rencontres associant projections et débats entre personnalités du cinéma et scientifiques, autour de films tels que Les Figures de l’ombre, Passengers, Nature, pour une réconciliation ou Rencontres du troisième type.

Parmi les trente invités annoncés figurent également Yann Arthus-Bertrand, Bruno Solo et l’astronaute Jean-François Clervoy. Deux nouvelles compétitions font leur apparition : “Les Regards animés sur l’espace”, ouverte aux étudiants d’écoles d’animation comme Les Gobelins, ArtFx ou Brassard, et “Entre Terre et Espace”, dédiée aux films d’entreprises de l’industrie spatiale. Au total, 35 courts-métrages, 40 films d’entreprises et 11 prix rythmeront un festival qui porte une conviction affichée par ses organisateurs : “Mieux comprendre l’espace, c’est aussi mieux protéger notre planète”.