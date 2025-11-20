Cannes : mission lune pour Thales Alenia Space

Thales Alenia Space vient de franchir une nouvelle étape dans l’aventure lunaire avec la signature de plusieurs contrats destinés à développer le module de descente de l’atterrisseur Argonaut, l’un des futurs piliers du programme d’exploration lunaire de l’Agence spatiale européenne (ESA). Cet atterrisseur robotisé jouera un rôle essentiel dans les futures missions de transport d’équipements scientifiques, de fret et de technologies vers la surface de la Lune. (Photo DR : un dessin mettant en situation l'atterrisseur Argonaut).

Ces contrats structurent l’équipe industrielle centrale chargée de développer et fabriquer le module de descente LDE de l’alunisseur Argonaut de l’ESA. Prévue au lancement à partir de 2030, la mission Argonaut acheminera du fret, des infrastructures et des instruments scientifiques sur le sol sélène. Ces contrats font suite à celui déjà signé entre l’ESA et Thales Alenia Space en janvier 2025, qui couvrait la conception, le développement et la fourniture du module de descente LDE (Lunar Descent Element), ainsi que la conception et l’intégration de la mission.

Dans le cadre du consortium industriel, Thales Alenia Space en France est responsable de la conception, du développement et de la validation du sous-système de traitement de données, dont le logiciel médiateur, ainsi que de l’acquisition des équipements qui le composent, dont les calculateurs de bord. Ces missions seront menées sur le site de Thales Alenia Space à Cannes a-t-il été précisé

Thales Alenia Space en Italie, en tant que maître d’œuvre et intégrateur systèmes du LDE, dirige le consortium industriel chargé du système, des aspects de descente et d’alunissage, ainsi que des architectures générales et spécifiques des systèmes thermomécaniques, avioniques et logiciels. L’équipe industrielle centrale inclut également Thales Alenia Space au Royaume-Uni, OHB System AG, ainsi que l’entreprise Nammo Space, membre du consortium en tant que sous-contractant stratégique pour la propulsion.

“La création de ce consortium dirigé par Thales Alenia Space représente un jalon majeur de l’aventure Argonaut”, a déclaré Giampiero Di Paolo, PDG adjoint et SVP des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. “Sous la direction de l’Agence spatiale européenne et aux côtés des partenaires du consortium, Thales Alenia Space joue un rôle prépondérant pour garantir à l’Europe un accès indépendant à la Lune.”

Hervé Derrey, Pdg, a souligné de son côté la part accordée à Thales Alenia Space dans ce projet Lune. Le groupe "a fourni une part importante du volume pressurisé de la Station spatiale internationale et occupe une place de premier plan à bord d’Artemis, réalisant par ailleurs des éléments clés du Module de service européen du vaisseau Orion. L’entreprise dirige également des programmes phares qui confortent son rang d’acteur majeur en matière de d’exploration spatiale, d’infrastructures orbitales et de systèmes de transport spatial”.