Cannes : le Vieux-Port va conserver son aire de carénage

Le Vieux-Port de Cannes en pleine rénovation va conserver son aire de carénage. Le juge des référés du Tribunal Administratif a validé le permis de construire délivré en décembre 2024 à la société Marina du Vieux-Port de Cannes (MVPC) pour la modernisation de l’aire de carénage. Une décision conforme à ce que demande la ville de Cannes qui souhaite conserver cet équipement et soutenir l’activité économique du chantier naval et celle des professionnels qui y travaillent. Malgré la possibilité pour l’exploitant du port de rentabiliser autrement cet espace, la municipalité a imposé le maintien d’une aire de carénage de 8.600 m², désormais repositionnée en bout de port pour limiter les nuisances sonores et prolonger la promenade du quai Saint-Pierre.

Pendant les travaux, des solutions alternatives sont mises à disposition sur d’autres sites de Cannes (port du Moure Rouge et Chantier naval de l’Estérel). Ce projet s’inscrit dans un vaste programme d’embellissement et de modernisation du Vieux-Port, financé à hauteur de 56,2 millions d’euros HT par le délégataire, et reconnu pour sa qualité et sa sécurité. Il ambitionne de redonner au Vieux-Port un rayonnement national et international tout en préservant son identité provençale et méditerranéenne.