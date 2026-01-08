Cannes : le Midem fête ses 60 ans d’innovation musicale

Il a failli mourir quand en décembre 2021, en pleine pandémie, RX (ex-Reed Midem) a annoncé qu’il se désengageait de ce rendez-vous international de l’industrie musicale, lancé par Bernard Chevry en 1966. Mais Cannes a décidé de maintenir son salon fétiche et sa marque phare. La ville a repris le flambeau et à assuré la continuité du Midem dès 2023, à la sortie du méchant épisode Covid. (Photo DR).

Resté le rendez-vous majeur d'une industrie musicale qui a beaucoup changé ces dernières années, le Midem pourra fêter aussi ses 60 ans au Palais des Festivals de Cannes du 4 au 7 février prochains. Organisé par la ville en partenariat avec Live Nation, il a concocté une édition anniversaire d’ampleur, avec forum professionnel, salon, conférences et grand festival ouvert au public, confirmant la Croisette comme carrefour mondial de la création musicale.

Cette édition “renaissance” rendra hommage à six décennies de signatures, d’innovations et de moments fondateurs, à travers des rétrospectives et des temps forts célébrant le rôle historique de Cannes dans les échanges internationaux de l’industrie musicale. Au cœur du dispositif, MIDEM TALKS proposera un programme dense de keynotes, panels et masterclasses réunissant artistes majeurs, dirigeants de labels, plateformes de streaming, sociétés de droits et startups de la music-tech. Les grands enjeux du secteur — intelligence artificielle, streaming, live, monétisation, data, droits ou encore Web3 — seront abordés, tandis que des espaces innovation mettront en lumière startups, démonstrations, pitchs et rencontres investisseurs. Un networking structuré favorisera deals, coproductions et stratégies d’export.

Côté scène, c’est ce que le public attend, MIDEM LIVE fera vibrer la ville pendant quatre jours avec plus de 10.000 spectateurs attendus. La programmation annoncée se veut éclectique, mêlant têtes d’affiche internationales, artistes confirmés et talents émergents. Parmi les noms annoncés figurent Asaf Avidan avec l’Orchestre national de Cannes, Feu! Chatterton, Last Train... Rock, pop, jazz, électro, musiques urbaines ou classiques : il y aura une place pour tous assurent les organisateurs. Un temps fort aussi à noter : un grand concert de clôture le 7 février avec une soirée K-pop événement qui met à l’affiche Jay Park & LNGSHOT, pour une date européenne exclusive marquant le lancement officiel du nouveau projet du chanteur coréen. Un concert qui sera donné dans le grand audi du Palais des Festivals et symbolisera ce Midem nouvelle génération ouvert à toutes les musiques mondiales.