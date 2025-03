Cannes : le MIDEM lance ses MIDEM Awards

C’est l’une des nouveautés du MIDEM 2025, le salon de toutes les musiques qui s'est ouvert hier jeudi au Palais des Festivals : les Midem Awards. Ils seront décernés en clôture demain soir, samedi 31 janvier, lors d’un dîner de gala au Salon des Ambassadeurs, au coeur du Palais des Festivals. Repris par la ville de Cannes en 2023, le MIDEM (Marché international du disque et de l'édition musicale), piloté cette année par Live Nation, ajoute ainsi un nouvel événement à côté de la programmation musicale pour le grand public et du cycle de rencontres et de conférences à l’usage des professionnels de l’industrie musicale. (Photo DR).

Lors du dîner de gala concocté par Jean Imbert, le chef de La Palme d'or au Martinez, quinze prix seront décernés pour célébrer l’excellence de l’industrie musicale et honorer les talents et les acteurs majeurs de la filière. Des prix qui mettront en lumière le meilleur festival de l'année, un promoteur local, un éditeur, un label, un manager, un artiste, une tournée, différents métiers techniques ou encore des lieux (stades, Arenas, théâtres). ​​La soirée sera animée par l’humoriste et acteur Thomas Ngijol.

Quant à cette édition 2025, elle aura déjà été marquée, côté public, par les concerts d’ouverture mercredi soir de IAM avec l’Orchestre National de Cannes qui a affiché complet au Grand Auditorium, et de KO KO MO & YODELICE à Debussy. La fête du "live" s'est poursuivie hier avec Mika et continue ce soir avec La Femme, Irène Drésel, Zaho, Ronisia et Maheva.

Côté professionnel, le ton a été donné par la conférence d'ouverture sur le thème “Puissance publique vs Culture : Dynamiques et Synergies”. L'exploration de l'industrie musicale se poursuit sur des questions comme le droit d'auteur dans le live, la place de la critique, le rôle des producteurs locaux, l'harmonie cinéma et musique..., sans oublier bien sûr l'arrivée de l'IA dans le jeu de la création musicale, de la production automatisée à la personnalisation de l'expérience.