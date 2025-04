Cannes : mise aux enchères pour 40 M€, la villa Alang Alang n’a pas trouvé preneur

Ce n’est pas gagné à tous les coups dans l’immobilier grand luxe. Si la Villa Bagatelle à Cannes a trouvé preneur en fin d’année dernière pour près de 50 M€ avec LVMH (l’une des plus grandes transactions immobilières cannoises), la villa Alang Alang fin mars n’a pas rencontré d’acheteur, tout au moins au prix qui était demandé en dépit de baisses successives. Située également dans le quartier huppé de la Californie, à quelque 300 mètres de la Villa Bagatelle, cette grande maison est auréolée de l’image de quelques stars qu’elle a accueillies comme Beyoncé et Jay-Z, il y a un peu moins de deux ans ou encore Sting.

Superbe propriété de plus de 1.300 m2 de plancher sur un terrain de plus d’un hectare avec plus de 600 m2 de dépendances, vue pleine mer, elle était notamment mise en location saisonnière à la semaine pour des tarifs allant de 150.000 euros jusqu’à près de 200.000 euros au plus haut de la saison. La villa Alang Alang avait été mise en vente pour 45 M€ dans le réseau immobilier britannique Knight Frank et, suite aux difficultés financières de son propriétaire, un riche promoteur britannique, elle a poursuivi son parcours aux enchères.

Faute d’offres convaincantes pendant la période de mise en vente, le prix de départ avait été ramené à 40 M€. Mais les enchères, qui se sont jouées jeudi 27 mars au Tribunal judiciaire de Grasse, n’ont pas donné plus de résultat. Aucune offre n’ayant été reçue au prix affiché, une nouvelle baisse a été faite à 35 M€, puis à 29,9 M€. Sans plus de succès. Selon les observateurs, pour ne pas tomber en dessous du montant de la dette contractée auprès de la banque Barclays, il n’était pas question de nouvelles propositions à la baisse sous ce prix de réserve et ce serait la banque qui aurait récupéré ce bien exceptionnel.