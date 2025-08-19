Cannes, Monaco : le meilleur du yachting mondial s’expose sur la Côte

Il donne le “la” de la saison nautique européenne le Cannes Yachting Festival. Sa 48ᵉ édition, positionnée sur le Vieux Port et le Port Canto, se tiendra du 9 au 14 septembre. Plus grand salon à flot d’Europe, il accueille chaque année à la fois les passionnés de la mer, les professionnels confirmés et des curieux venus du monde entier (et particulièrement d’Italie). (Photo DR : les deux ports cannois du Cannes Yachting Festiva aux deux bouts de la Croisette).

Cannes : avancées technologiques et environnementales avec l'Innovation Route

Avec plus de 600 exposants et 700 bateaux présentés, du voilier au yacht à moteur en passant par les unités électriques ou hybrides, il illustre l’extraordinaire diversité et le dynamisme du secteur. Dans ses différentes composantes : le Vieux Port accueillera les unités à moteur de 12 à 45 mètres, tandis que le Port Canto se déclinera en trois espaces : Voile, Power Boat Marina et Yacht Brokerage & Toys. Toute la gamme aux deux extrémités de la Croisette. L’an dernier, plus de 55.000 visiteurs avaient arpenté les pontons.

Dans un contexte où la transition énergétique et l’innovation technologique s’accélèrent, l’événement cannois se positionne cette année comme une vitrine mondiale du savoir-faire naval. Il renouvelle aussi son parcours Innovation Route, véritable vitrine des technologies de rupture et des démarches écoresponsables. L’édition 2025 y intègre de nouveaux exposants et voit le lancement des Innovation Route Awards pour récompenser les projets les plus remarquables afin de mieux valoriser les acteurs qui façonnent “un nautisme plus attractif et plus durable, sans compromis sur la performance ni le plaisir” soulignent les organisateurs.

“Au-delà de présenter des avant-premières mondiales et des bateaux à la pointe du design, le rôle du Cannes Yachting Festival est aussi de mettre en lumière les avancées technologiques et environnementales qui font bouger les lignes et redéfinissent les standards de la plaisance”, explique Sylvie Ernoult, la directrice du Cannes Yachting Festival. “À travers l’Innovation Route, nous avons sollicité six experts et mis en place une classification en 4 catégories pour étudier et valoriser les exposants qui s’engagent concrètement dans la décarbonation de la filière avec des solutions éprouvées — propulsion électrique, matériaux biosourcés, systèmes intelligents… - qui traduisent une transformation profonde et durable de l’industrie mais aussi les nouvelles technologies qui amélioreront l’expérience des plaisanciers.”

Monaco : une nouvelle dimension de think tank international

Le Monaco Yacht Show prendra le relais du 24 au 27 septembre et montera encore en gamme. Il transformera aussi Port Hercule en un véritable laboratoire d’idées. Pendant quatre jours, quelque 120 superyachts seront à découvrir ainsi qu’une soixantaine de tenders de luxe. Selon les organisateurs de la 34e édition, ces unités présentent des caractéristiques avant-gardistes, entre “innovations durables et technologies de pointe”.

”Rassembler chaque année une flotte d’une telle qualité est un défi que seul le Monaco Yacht Show peut relever avec constance" souligne Gaëlle Tallarida, Directrice Générale du Monaco Yacht Show. L’édition 2025 confirme cette position de référence mondiale où l’innovation, l’exclusivité et le raffinement convergent, avec un nombre record de superyachts dévoilés en première mondiale. Nulle part ailleurs dans le monde il n’est possible de découvrir en un seul lieu une sélection aussi exceptionnelle, mêlant les dernières constructions des chantiers les plus réputés et des yachts de prestige récemment rénovés, rigoureusement choisis par les courtiers pour la vente et la location”.

Autre aspect : avec le lancement du Monaco Yacht Summit, le rendez-vous phare du yachting de luxe prend une dimension nouvelle, celle d’un think tank international. Experts, designers, ingénieurs et propriétaires y débattront de l’avenir d’une industrie en pleine mutation, où le luxe doit désormais rimer avec responsabilité. La conférence inaugurale abordera ainsi les enjeux environnementaux du yachting, tandis que la projection du film “Ocean with David Attenborough”, en présence du réalisateur Toby Nowlan, rappellera la nécessité de protéger les écosystèmes marins. Un programme inédit qui illustre la volonté du MYS de se réinventer en plaçant l’innovation et la conscience écologique au coeur de son agenda.