Cannes : Nicolas Boffi, nouveau directeur du MIPIM

Un nouveau directeur pour le MIPIM, le méga salon de l’immobilier cannois dont la prochaine édition aura lieu du 9 au 13 mars 2026 au Palais des Festivals : Nicolas Boffi. L’organisateur du MIPIM, RX France, a ainsi annoncé la nomination de Nicolas Boffi à compter du 1er septembre. Rattaché au directeur général de RX France, Filippo Rean, il va piloter le plus grand sommet mondial dédié à la ville et à l’immobilier (plus de 20.000 participants de toutes nationalités). (Photo DR).

Ingénieur et urbaniste de formation, le nouveau directeur a fait ses armes chez Arcadis — leader mondial du conseil et de l’ingénierie durable dans l’immobilier — où il était en charge du développement de grands projets urbains, notamment en France et sur le territoire du Grand Paris, Nicolas Boffi bénéficie pour ce nouveau poste de plus de vingt ans d’expérience, avec une forte sensibilité internationale, intervenant dans le pilotage de projets, le développement de nouvelles activités et des affaires publiques. Il est également président de l’AIVP, l’Association des anciens élèves de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris, dont il est diplômé avec un master à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Cette nomination marque aussi une nouvelle étape pour le MIPIM, qui souhaite renforcer sa position de sommet incontournable réunissant les acteurs de la ville, les dirigeants politiques et les décideurs internationaux du secteur public et privé. L’objectif : répondre aux incertitudes géopolitiques et aux crises de financement, intégrer les innovations technologiques et accélérer la transition vers des modèles urbains plus durables.

Sous l’impulsion de Nicolas Boffi, le MIPIM proposera de nouveaux temps forts d’échanges, notamment entre acteurs publics et privés, ainsi que des initiatives éditoriales inédites pour soutenir la transformation et le financement du secteur de la ville et de l’immobilier. ”Cette nomination traduit notre ambition de faire du MIPIM l’espace où les idées se transforment en actions concrètes pour façonner la ville de demain” a souligné aussi Filippo Rean.