Cannes aura son nouveau Monopoly collector en 2027

Développée par Alpine Editions avec la Ville, le Palais des Festivals et l’Office de Tourisme, cette édition officielle bilingue mettra en valeur lieux, institutions, événements et entreprises cannoises. Les acteurs locaux sont invités à y participer.

Après une première apparition sur le célèbre plateau, Cannes s’offre un nouveau Monopoly, dont le lancement est prévu à l’automne 2027. Développée par Alpine Editions, société de Chamonix spécialisée dans la personnalisation de jeux emblématiques, en étroite collaboration avec la Ville de Cannes, le Palais des Festivals et l’Office de Tourisme, cette édition officielle délaisse les traditionnels noms de rues pour raconter le Cannes d’aujourd’hui. De la Croisette au Suquet, du Palais aux îles de Lérins, le plateau réunira hôtels légendaires, restaurants, plages privées, institutions culturelles et grands événements internationaux. Fait inédit pour une édition officielle consacrée à une ville française, un illustrateur créera des œuvres originales et des pions seront spécialement conçus pour l’occasion. Entièrement bilingue, en français et en anglais, le jeu s’adressera autant aux Cannois qu’aux visiteurs.

Le projet se veut aussi fédérateur pour le tissu économique local. Entreprises, institutions et organisations cannoises sont désormais invitées à y prendre part, en figurant sur le plateau, sur les cartes Chance ou Caisse de communauté, ou en s’associant aux opérations promotionnelles du lancement. Andrea Paar, directrice d’Alpine Editions, affiche l’ambition de créer un Monopoly "incontestablement cannois", dans lequel les habitants reconnaîtront leur ville. Les modalités de participation seront précisées prochainement.