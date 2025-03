Cannes : les nouvelles ambitions d’une Malmaison entièrement revisitée

Faire du Centre d'art contemporain La Malmaison sur la Croisette de Cannes l’une des plus grandes institutions d'art contemporain en France et à l'international : c’est l’objectif des travaux de restructuration et d’agrandissement qui étaient engagés depuis juillet 2023 pour transformer totalement l’aménagement intérieur de ce superbe bâtiment de la Belle époque. C’est aussi complètement métamorphosée par ce grand chantier que la Malmaison rouvre en fanfare vendredi 31 janvier et affiche ses nouvelles ambitions.

Les travaux ont porté sur une modernisation de l’intérieur du bâtiment mais aussi et surtout sur un triplement de la surface d’exposition qui passe de 207 m² à 600 m², tout en conservant le caractère patrimonial du bâtiment. Initialement, seul le rez-de-chaussée était réservé pour les expositions. Les deux autres étages étaient occupés par l’administration communale. Désormais, avec le réaménagement, ils font partie intégrante du centre d’art, tandis qu’une terrasse panoramique, une salle multimodale, une librairie spécialisée et un espace de réception ont été aménagés pour offrir une expérience culturelle enrichie.

Dans ses nouveaux habits, la Malmaison compte sur son positionnement de premier plan, en plein milieu de Croisette, pour attirer les plus grands artistes internationaux. Elle va aussi accélérer le rythme des expositions (trois par an) et table sur un quadruplement du nombre des entrées (20.000 annuellement dans son ancienne mouture et 80.000 espérés maintenant). Cette transformation de la Malmaison, enfin, se conjugue avec le programme d’embellissement et de réaménagement de La Croisette.

Pour célébrer cette réouverture, une grande soirée inaugurale est prévue vendredi à partir de 18h, avec un programme festif incluant un concert, de la danse, du théâtre et un spectacle son et lumière. L'exposition inaugurale, intitulée "Luxe, calme et volupté", mettra à l'honneur des œuvres d'artistes du XIXe au XXIe siècle inspirés par les paysages méditerranéens. Parmi les artistes exposés figurent Henri Matisse, Pierre Bonnard, et Philippe Pradalié. L'accès au centre, d’autre part, sera gratuit tout le week-end (les 1er et 2 février), ce qui permettra au public de découvrir l'exposition et les nouveaux aménagements. La nouvelle Malmaison.