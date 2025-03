Cannes : les NRJ Music Awards prolongent jusqu’en 2027

Les NRJ Music Awards prolongent à Cannes au moins pour les trois prochaines années soit jusqu’en 2027. Lors du dernier conseil municipal, une convention de partenariat a été votée dans ce sens entre la Semec (Société mixte des événements cannois), NRJ et TF1 "pour que les droits et les obligations de chacun soient fixés". Ce grand spectacle musical télévisé (plus de 3 millions de téléspectateurs l’an dernier) se tient à Cannes depuis 2000 avec une seule interruption en 2020 en raison du Covid (il avait alors été déplacé à Paris).

Cette année, le rendez-vous est donné le 1er novembre au Palais des Festivals avec une retransmission en direct sur TF1 à partir de 21 heures. Parmi les nominés, dans les différentes catégories, une pléiade d’artistes parmi les plus connus comme Taylor Swift, Slimane, Gims, David Guetta, Aya Nakamura, Amir, Beyoncé, Bruno Mars, Coldplay, Dua Lipa, Helena, Indochine, Lady Gaga... Toute la musique française et internationale une nouvelle fois au rendez-vous et de belles montées des marches en vue.