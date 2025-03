Cannes : Orange regroupe ses équipes dans des espaces rénovés

Un site cannois rénové pour Orange et ses équipes. C’est ce qui a été inauguré mercredi dernier, chemin du Périer, par Nicolas Drouillet, directeur Orange Grand Sud-Est. Dans ce grand bâtiment historique de l’opérateur, qui abrite des équipements techniques, tout un étage, soit 400 m2 carrés a été entièrement rénové pour créer de grands espaces de travail permettant le regroupement des activités de services clients, de pilotage de production et de conception du réseau. (Photo : le traditionnel coupé de ruban s’est fait à l’entrée du bâtiment).

Ces équipes, une cinquantaine de personnes, étaient auparavant réparties sur deux sites distincts. Depuis le début de l’année, elles ont pu être regroupées dans des locaux fonctionnels dont les aménagements et la décoration ont été conçus avec la participation des salariés lors de groupes de travail axés sur leur activité et sur le collectif. Les travaux, qui impliquaient le déplacement de matériel technique, ont été menés sur 18 mois. Ils ont permis aussi de réaménager l’accès des personnes en handicap, de réduire l’empreinte environnementale, de créer des salles de réunion et de détente, ou encore de revoir les normes en matière de confort phonique.

Dans les Alpes-Maritimes, Orange emploie 1.480 salariés répartis sur 10 sites tertiaires et 10 boutiques. Cannes compte de son côté 66 salariés qui sont maintenant répartis sur ce site et sur la boutique de la rue d’Antibes.