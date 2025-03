Cannes : le Palais des Festivals ouvre grand la porte aux cryptos

Un beau succès pour le Digital Camp cannois consacré mardi après-midi à la formation des professionnels aux crypto-monnaies. Le Hi5 Studio du Palais des Festivals (près de 400 places) étant complet, il a fallu ouvrir l’auditorium Jean Mineur pour une diffusion complémentaire. Etaient venus pour cette première, des commerçants, des restaurateurs, des représentants de boutiques de luxe, mais aussi pêle-mêle des pharmaciens, des taxis, des coiffeurs et autres. Bref, l'ensemble des professions liées au commerce et au tourisme cannois.

Une première en France : le Palais des Festivals accepte les paiements en crypto-monnaie

Beaucoup d'interrogations dans le public et de questions posées aux experts qui se sont succédé sur la scène du studio, notamment sur la partie comptable des opérations. L’intérêt porté à l’opération incite aussi le Palais des Festivals à organiser une autre session sur le sujet pour accompagner les professionnels à ces nouveaux modes de paiement.

Le Palais des Festivals de son côté s’est lancé de suite dans la course. Il a annoncé hier que, dans le cadre de sa stratégie Web3 et de son engagement en faveur de l’innovation, il devient le premier centre de congrès en France à accepter les paiements en crypto-monnaie. Cette initiative, explique-t-il, vise à offrir plus de flexibilité aux organisateurs d’événements, aux entreprises exposantes et aux prestataires, leur permettant de s’adapter aux nouvelles opportunités de paiement. Le Palais est d’ailleurs passé aux actes de suite et a enregistré aujourd’hui son premier paiement. Historique. Cela d’autant plus qu'il vient d'un poids lourd du secteur qui est désormais le premier centre de congrès de France en termes de chiffre d’affaires, devant Paris.

“Pour rester leader, il est vital d’être à la pointe de l’innovation”

Un mouvement que le maire de Cannes, David Lisnard, appuie à fond. “Les nouvelles technologies issues du Web3, basées sur la blockchain, s’imposent dans nos sociétés, nos organisations, nos échanges et nos modes de communication. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre la cryptomonnaie, mais d’accompagner cette révolution numérique afin de ne pas la subir et de permettre aux opérateurs économiques locaux et commerçants de capter cette clientèle à forte capacité d’achats et d’investissements”.

“Pour rester leader, il est vital d’être à la pointe de l’innovation”, poursuit-il. “En 2025, 8% de la population mondiale pourrait détenir des crypto-monnaies. Ce taux d’adoption est de plus de 25% aux Emirats Arabes Unis et de plus de 24% à Singapour. A Cannes, la mise en place d’un tel dispositif est plus que pertinente puisque le Palais des Festivals et des Congrès accueille le monde entier. L’objectif étant de rendre la destination Cannes toujours plus attractive et prospère.”

Prêts pour EthCC, rassemblement européen de la blockchain Ethereum

Cet axe crypto-monnaies figurait déjà dans la stratégie cannoise autour du Web3 élaborée avec le cabinet Deloitte. Mais un événement est venu donner un vrai coup d’accélérateur : la 8ème édition de l’Ethereum Community Conference (EthCC). Le plus grand rassemblement européen consacré à la blockchain Ethereum se tiendra dans la ville du 30 juin au 3 juillet 2025. L’événement accueillera plus de 6.500 accrédités et 10.000 participants au total. Ce seront autant de visiteurs habitués à régler leurs transactions en crypto-monnaie, d’autant plus qu’un tiers des participants seront des Américains.

En complément, une carte recensant les commerces “crypto friendly” sera mise à disposition des accrédités de l’EthCC et régulièrement mise à jour pour inclure les professionnels cannois souhaitant adopter cette solution. Cap crypto pour Cannes.