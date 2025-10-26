Cannes : le Palais des Victoires devient le Palais Bernard Brochand

C’est un hommage chargé d’émotion que la Ville de Cannes a rendu, hier samedi à Bernard Brochand, maire de Cannes de 2001 à 2014 et député des Alpes-Maritimes jusqu’en 2022 : son nom a été donné au Palais des Victoires à La Bocca, un équipement emblématique du sport cannois. Passionné de sport, entrepreneur visionnaire et homme d’action, Bernard Brochand, disparu en février dernier à 86 ans, a marqué le visage actuel de la cité. “Donner son nom au Palais des Victoires, l’une des réalisations emblématiques de son mandat, c’est rendre hommage à un maire bâtisseur, déterminé et passionné, mais aussi à un grand chef d’entreprise et un éternel optimiste”, a souligné aussi David Lisnard, maire de Cannes.

Inauguré en 2005, le Palais des Victoires incarne l’ambition sportive et le dynamisme économique qui caractérisaient Bernard Brochand a-t-il été rappelé. Conçu par l’architecte argentin Roberto Ferreira, le complexe accueille jusqu’à 4.000 spectateurs et demeure le théâtre des exploits du Racing Club de Cannes et de l’AS Cannes Volley-Ball, les clubs les plus titrés de France. Ce lieu d’excellence, ouvert à de nombreuses disciplines, symbolise la conviction de son fondateur : le sport comme école de vie, moteur de cohésion et vecteur d’épanouissement collectif.