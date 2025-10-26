Fermer le menu
26 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Cannes : le Palais des Victoires devient le Palais Bernard Brochand

La Ville de Cannes rend hommage à son ancien maire et bâtisseur, figure marquante du sport et du renouveau cannois en donnant son nom au Palais des Victoires. Cet équipement emblématique du sport cannois s’appelle désormais Palais Bernard Brochand.

C’est un hommage chargé d’émotion que la Ville de Cannes a rendu, hier samedi à Bernard Brochand, maire de Cannes de 2001 à 2014 et député des Alpes-Maritimes jusqu’en 2022 : son nom a été donné au Palais des Victoires à La Bocca, un équipement emblématique du sport cannois. Passionné de sport, entrepreneur visionnaire et homme d’action, Bernard Brochand, disparu en février dernier à 86 ans, a marqué le visage actuel de la cité. “Donner son nom au Palais des Victoires, l’une des réalisations emblématiques de son mandat, c’est rendre hommage à un maire bâtisseur, déterminé et passionné, mais aussi à un grand chef d’entreprise et un éternel optimiste”, a souligné aussi David Lisnard, maire de Cannes.

Inauguré en 2005, le Palais des Victoires incarne l’ambition sportive et le dynamisme économique qui caractérisaient Bernard Brochand a-t-il été rappelé. Conçu par l’architecte argentin Roberto Ferreira, le complexe accueille jusqu’à 4.000 spectateurs et demeure le théâtre des exploits du Racing Club de Cannes et de l’AS Cannes Volley-Ball, les clubs les plus titrés de France. Ce lieu d’excellence, ouvert à de nombreuses disciplines, symbolise la conviction de son fondateur : le sport comme école de vie, moteur de cohésion et vecteur d’épanouissement collectif.

