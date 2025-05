Cannes : Palme d’or surprise pour l’acteur Denzel Washington

Une Palme d’or inattendue au Festival de Cannes : celle qui a été remise à l’acteur américain Denzel Washington qui est passé sur la Croisette entre deux représentations à Broadway pour le film “Highest 2 Lowest” de Spike Lee, film dans lequel il joue. Si la remise d’une Palme d’or d’honneur à Robert De Niro avait été prévue à l’avance, celle qui a été attribuée à Denzel Washington était une vraie surprise. Une distinction qui a été remise par Iris Knobloch et Thierry Frémaux, les dirigeants du festival et par Spike Lee. L’an dernier, deux Palmes d’honneur avaient ainsi été remises au Studio Ghibli et à George Lucas.