Cannes : Partouche ouvre un deuxième casino sur la Croisette

Le groupe Partouche revient en force à Cannes. Nouvellement implanté au Palm Beach avec le Casino Royal Palm inauguré en décembre dernier, il a officialisé, fin février, le rachat de 80 % du Casino Les Princes, niché sous l’hôtel JW Marriott sur la Croisette. Rebaptisé Casino Partouche Cannes 50 Croisette, pas très loin mais bien mieux placé que le casino 3.14 que Partouche a quitté et mis en vente, l’établissement a été inauguré récemment. Il devient la deuxième adresse cannoise du groupe, qui propose ainsi deux expériences complémentaires de la Pointe Croisette au cœur de la mythique Croisette.

Ce rachat intervient après le retrait surprise du groupe canadien Jesta Fontainebleau, qui avait repris le casino fin 2021. Malgré une saison estivale 2024 prometteuse (+32 % de produit brut des jeux), Jesta n’a jamais franchi le seuil de rentabilité avec cet établissement. Il a aussi décidé de jeter l’éponge alors que sa délégation de service public accordée par la ville de Cannes courrait jusqu’en novembre 2032.

Nouveau directeur du 50 Croisette, Clément Gandolfo, épaulé par le président Grégory Emsallem, pilote un ensemble de 88 machines à sous, 26 roulettes électroniques et 17 tables de jeux, un équilibre entre jeux de table et jeux électroniques. Mais au-delà du jeu, Partouche entend faire du 50 Croisette un véritable lieu de vie, avec animations, expositions, voiturier et passerelles en liaison avec l’hôtel JW Marriott et La Malmaison toute proche, récemment réouverte en Musée international d’art contemporain.

Quant au groupe Partouche, fondé en 1973, il exploite aujourd’hui 41 casinos dont quatre dans les Alpes-Maritimes, et poursuit sa croissance. Au premier trimestre 2025, son chiffre d’affaires consolidé est monté à 126,4 M€, porté par une hausse de 5,6 % du produit brut des jeux.