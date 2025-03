Cannes pays de Lérins : une matinée “J’aime ma boîte”

“J’aime ma boîte” arrive à Cannes pays de Lérins le jeudi 17 octobre de 9 heures à midi à la Bastide Rouge (Cannes La Bocca) pour une matinée sportive et amusante ouverte aux salariés de la communauté. L’objectif est de partager une matinée dédiée au bien être en entreprise. Une occasion aussi pour chacun de valoriser l’attachement à son entreprise dans le monde du travail. Au programme des témoignages d’entreprises inspirantes où les salariés fêtent et aiment leurs boîtes, avec Didier Bongiovanni de Navigair qui a racheté son entreprise, Thomas Kieffer, dirigeant et fondateur de Edge qui œuvre pour le bien-être et le sport au sein de son entreprise. Et bien sûr des activités :

Un relais de natation inter-entreprise

Kangoo Jump, Tai-chi, Méditation, Sophrologie, visite des studios d'enregistrement Bastide Rouge

Concours photo

A noter qu'en participant au challenge sportif, il est possible de gagner la mise à disposition du jardin de la pépinière Bastide Rouge pour un événement de son entreprise, un repas au restaurant, un pack de dégustation, des places de cinéma et autres lots !