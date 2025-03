Cannes : Pierre-Louis Renou, nouveau DG du Carlton

Le Carlton Cannes annonce la nomination de Pierre-Louis Renou en tant que nouveau Directeur Général. Il prendra ses fonctions à compter du 1er avril 2024 et prendra le relais de Tom Krooswijk qui était arrivé en septembre dernier aux commandes du palace phare de la Riviera pour assurer une mission de Directeur Général de transition. Ce dernier avait été nommé suite au départ précipité de Carlo Stragiotto qui avait assuré la réouverture de l’établissement en mai 2023 après trois années de travaux qui l’avaient métamorphosé.

Mais si cette réouverture avait été commercialement réussie, le palace, propriété de Katara Hospitality (Qatar), avait été confronté à un malaise social persistant. D’où ce départ inattendu du DG et le choix d’une personnalité de l’hôtellerie (Tom Krooswijk a consacré une trentaine d’années à l’Intercontinental qui gère le Carlton) pour assurer la transition en attendant l’arrivée d’un nouveau DG permanent.

Pierre-Louis Renou, diplômé de l'Institut d'enseignement supérieur de Gliou en Suisse et titulaire d'un certificat de leadership et négociation d'Harvard Business School, est présenté comme un hôtelier passionné doté d'une expérience internationale en Amérique du Nord et en Europe. Il effectue sa carrière au sein de différents groupes hôteliers tels que Concorde Hotels, Hilton, Barrière, Accor… et connaît tout particulièrement Cannes et la Côte d’Azur. En 2013, il a été Directeur Général de l'Hôtel Barrière Le Majestic et a supervisé en tant que Directeur Régional le Gray d'Albion à Cannes et l'ouverture du Carl Gustaf, un hôtel Barrière, à Saint Barthélémy. En 2020, il devient Directeur Général de l'hôtel Fairmont Monte-Carlo et Vice-Président Régional des hôtels de luxe Accor en Espagne, au Portugal et en Italie.